Испания Лаутаро пожелал да премине в Барса след разговор с Меси 27 април 2020 | 10:12 - Обновена Прочетена 1083 0



копирано

Нападателят на Интер Лаутаро Мартинес мечтае да премине в Барселона, макар че публично продължава да спазва мълчание, пише AS. Изданието цитира близки до футболиста източници, според които неговото желание се е зародило след позвъняване на суперзвездата на каталунците Лионел Меси. Двамата провели емоционален разговор, в който са обсъдили клуба и началото на партньорството си в националния отбор на Аржентина през 2018 г. От дебюта на Лаутаро в селекцията той поддържал ежемесечен контакт с Меси. Редица бивши съотборници на голмайстора на "нерадзурите" в Расинг Клуб твърдят, че още през 2014 г. той бил сигурен, че някой ден ще играе заедно с Лео. Възхищението на Мартинес към Бълхата е максимално и в подходящия момент той би могъл да форсира свой трансфер на "Камп Ноу". 22-годишният играч знае, че преговорите ще са много сложни заради високата си цена от 111 млн. евро и договора си до 2023 г. В обръжението му обаче са оптимисти, че от Барселона все пак ще успеят да убедят президента на Интер Стивън Женг да им го продаде. — Lionel Messi called Lautaro Martinez in March. Sources close to Lautaro confirmed that the conversation between him and Messi made Lautaro take the decision to come to Barça. It was an emotional talk, where both spoke about Barça and Argentina. [as] pic.twitter.com/PfH6SCSgJc — Barça Universal (@BarcaUniversal) April 27, 2020 Обаждането на Меси не е единствената причина за интереса на Лаутаро към каталунците. След мача между двата отбора на "Камп Ноу" в Шампионската лига през есента, в който се разписа още във 2-ата минута, той споделил на някои от близките си, че това е стадионът, впечатлил го най-много досега в кариерата му. Също така тогава той получил поздравления от сънародника си и други съперникови играчи, допълва вестникът.



Колаж: AS

Още по темата

0



копирано

Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол" Прочетена 1083 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1