Доминик Тийм не желае да се включва във фондацията на Федерер, Джокович и Надал

Световният №3 Доминик Тийм изрази нежеланието си да се включи с финансова помощ във фонда на тримата големи - Новак Джокович, Роджър Федерер и Рафаел Надал, който цели да подпомогне ниско ранкираните състезатели по време на пандемията. Австриецът не смята да се включва с дарение, тъй като тенисистите от ITF тура не се отдавали на тениса на 100%

"Нито един от по-ниско класираните играчи не трябва да се бори за живота си. Виждал съм тенисисти от ITF тура, които не се отдават на тениса на 100%. Много от тях подхождат доста непрофесионално. Не виждам, защо трябва да им давам пари", каза Тийм в интервю за Krone Sport.

Dominic Thiem on a relief fund for lower-ranked players: "None of the lower-ranked players have to fight for their lives. I've seen players on the ITF-Tour who don't commit to the sport 100 %. Many of them are quite unprofessional. I don't see, why I should give them money."