Анисе дари 10 500 долара на закъсали футболисти

Халфът на Лудогорец Абел Анисе показа, че не спира да мисли за хората в родината си Мадагаскар. Полузащитникът направи дарение. с което да подпомогне местните футболисти.

Анисе е изпратил е 40 млн. от местната валута, което се равнява на около 10 500 долара.

Ludogorets player Anicet Abel has donated 40,000,000 ariary (10.5k USD) to players in the Malagasy League.



Madagascar only became fully professional this year, and the players have been hit harder than most. pic.twitter.com/uaafZ1n4X6