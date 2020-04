Гард на Клипърс: Лейкърс не са фаворити

Гардът на Лос Анджелис Клипърс Патрик Бевърли не е съгласен с всеобщото мнение, че големият съперник на Клипърс - ЛА Лейкърс, е смятан за фаворит за титлата в НБА.

По време на видео на живо в "Инстаграм", Бевърли бе попитан дали воденият от ЛеБрон Джеймс и Антъни Дейвис отбор на Лейкърс е фаворит - "Не. Казвам го без абсолютно никакво неуважение. Нито към организацията на Лейкърс, нито към нечия друга", спокойно отговори Бевърли.

Patrick Beverley argues Lakers are not the team to beat.https://t.co/MWgVi5hMrZ