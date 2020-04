Стан Вавринка с интересен коментар за Григор

Носителят на 3 титли от "Големия шлем" Стан Вавринка направи интересен коментар за българския си колега и приятел Григор Димитров. 35-годишният швейцарец имаше разговор на живо в Instagram с ексцентричния френски тенисист Беноа Пер. В един момент от чата французинът посъветва Вавринка да смени имиджа си.

Paire: You should let your hair grow



Wawrinka: Problem is, when I play it falls on my face and I end up w/ the ‘Polish haircut’ *mimics it*



P: Then just wear a headband



W: Like Grigor? But he wears one for other reasons



P: What reasons?



W (jokingly): To hide his hair loss pic.twitter.com/R6xagIoqym