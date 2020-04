Тенис Циципас: Тийм е най-добрият ми приятел в ATP тура 26 април 2020 | 11:40 Прочетена 104 0



Шампионът на Заключителния турнир на ATP Стефанос Циципас отговори на въпроси на феновете в последния епизод на предаването на ATP и WTA Tennis United. 21-годишният гръцки талант, шести в ранглистата на ATP, сподели, че най-добрият му приятел в Тура е световният №3 Доминик Тийм (Австрия). "Много добро момче, много чаровен и винаги позитивно настроен", каза Циципас, говорейки за финалиста на "Ролан Гарос" и Australian Open. Циципас разказа още, че в периода на самоизолация се опитва да чете повече книги, да учи нови езици и да паботи по проекта си Steve The Hawk. Who is @StefTsitsipas' best friend on Tour?



The World No. 6 answers your questions in the latest episode of #TennisUnited: https://t.co/YEEpgDo3ly pic.twitter.com/fjYosU2dwo — ATP Tour (@atptour) April 25, 2020 0



