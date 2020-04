Надал срещу Шаповалов в първия ден на виртуалния Madrid Open, ясна е програмата за понеделник

Организаторите на виртуалния Madrid Open обявиха програмата за първия ден на турнира - понеделник. Както е известно, играчите ще изпробват уменията си на Playstation 4 на видеоиграта Tennis World Tour. Турнирът ще се проведе от 27 до 30 април.

