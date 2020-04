Англия Джерард: Хендерсън контролира мачове, както го правеше Пол Скоулс 25 април 2020 | 18:47 - Обновена Прочетена 161 0



"За мен не е изненада как той подхожда на терена и извън него. Играл съм с него години наред за Ливърпул и Англия. Той е много здрав и атлетичен. При него няма нищо егоистично в подхода му на терена, поставя всички над себе си", заяви Джерард.



"Когато играеш с него, оценяваш работата, която върши за отбора. С години той разви различни части от играта си. В момента пасовете му са фантастични. Той контролира мачове по начина, по който Пол Скоулс го правеше, и е лидер, като води съотборниците си с личен пример.



"When you play alongside him you appreciate the job he does for the team."



"He's running games with control a bit like how Paul Scholes used to do it."



Steven Gerrard has watched Jordan Henderson grow on and off the pitch #EarlyKickOff pic.twitter.com/p3zG9f4Yw9 — Football on BT Sport (@btsportfootball) April 25, 2020

Гледам с интерес развитието му като личност. Винаги е бил страхотно момче и съотборник. Не съм изненадан, че хората започват да признават качествата му като човек. Всички похвали, които получава, са заслужени", допълни мениджърът на Рейнджърс.

