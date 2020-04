НБА Гард на Финикс: ЛеБрон би вкарвал по 90 точки на мач на Бостън от 1986 г. 25 април 2020 | 18:39 Прочетена 137 0



Nahhhh bron having 90 every game that series no cap thats on everything im sorry — Mikal Bridges (@mikal_bridges) April 20, 2020



Yet he scored 8 points against this fast food employeepic.twitter.com/MFV5ETk6U8 — LeOverrated James (@Le0verrated) April 20, 2020 Последваха отговори на различни фенове на баскетбола, които напомниха на Бриджис за финала между Далас и Маями от 2011 г., когато Маверикс надвиха триото Джеймс-Уейд-Бош с 4-2, а Джей Джей Бареа и Джейсън Тери поставиха под ключ играта на ЛеБрон. Bruh Bron scored less than 10 on THIS MAN. Outscored by The Jet. Wasn't even the best player of that series. Was 3rd behind Dirk, and Wade.

Plz stop. U can say he is top 3. But he can never ever be the GOAT bcuz of this pic.twitter.com/pdb0FZiqCn — Santi has Animal Crossing and is happy (@SantiSauce) April 20, 2020 Младите играчи от Националната баскетболна асоциация са преки свидетели на величието на ЛеБрон Джеймс. Един от тях е 23-годишният гард на Финикс Сънс Микал Бриджис, който е сигурен, че ЛеБрон би "разбил" онзи отбор на Бостън Селтикс от 1986 г.Бриджис написа публикация в социалната мрежа "Туитър", в която споделя, че Брон би вкарвал по 90 точки на мач на водения от Лари Бърд, Кевин МакХейл, Бил Уолът и Робърт Париш тим на "келтите". Всъщност този отбор завършва редовния сезон с баланс 67-15 и печели титлата в НБА.Последваха отговори на различни фенове на баскетбола, които напомниха на Бриджис за финала между Далас и Маями от 2011 г., когато Маверикс надвиха триото Джеймс-Уейд-Бош с 4-2, а Джей Джей Бареа и Джейсън Тери поставиха под ключ играта на ЛеБрон.

