ММА Гейджи няма да се смята за шампион, ако победи Фъргюсън 25 април 2020 | 17:55 Прочетена 139 0



копирано

Бившият шампион на WSOF в лека категория Джъстин Гейджи (21-2 MMA, 4-2 UFC) получи това, което искаше. Той ще се бие за временната титла срещу Тони Фъргюсън в главната битка на UFC 249 на 9-ти май във Флорида. Фъргюсън (25-3 MMA, 15-1 UFC) е в серия от 12 поредни победи, а неговия опонент в серия от 3 с нокаут в 1-вия рунд. Тони е фаворит, но всичко може да се случи в битка с такъв залог.



Победителят от битката ще получи шанс за битка с непобеденият шампион Хабиб Нурмагомедов (28-0 MMA, 12-0 UFC) през есента. Джъстин вярва, че победата над Тони няма да го направи шампион и за да стане такъв, ще трябва да победи непобедения боец от Дагестан. Ето какво е мнението на Гейджи за временната титла и битката с Тони:

View this post on Instagram A post shared by Justin Gaethje (@justin_gaethje) on Apr 10, 2020 at 10:48am PDT Победителят от битката ще получи шанс за битка с непобеденият шампион Хабиб Нурмагомедов (28-0 MMA, 12-0 UFC) през есента. Джъстин вярва, че победата над Тони няма да го направи шампион и за да стане такъв, ще трябва да победи непобедения боец от Дагестан. Ето какво е мнението на Гейджи за временната титла и битката с Тони:

"Когато поставят титлата около кръста ми това няма да е главната цел. Ще е просто една крачка напред към върха. Така гледам на нещата. Ще е хубаво, че имам титла около кръста, но няма да е същото. Няма да означава, че съм световен шампион на UFC. Когато победя Тони ще се бия с Хабиб, защото за това съм тук. Аз съм тук, за да съм най-добрия в света.



Искам когато се срещнем той да опита да ме убие, защото иначе няма да го уважавам. Като всички вас искам да гледам битка между Хабиб и Тони, но трябва да се бия с Фъргюсън, за да се изхранвам. Не ми пука за това. Малко е гадно, защото знам колко много искат хората да ги гледат, но ще ви излъжа, ако ти кажа, че ме притеснява този факт. Ще съм много щастлив да прецакам техните планове."



mma.bg Джъстин ГейджиUFC 249"Когато поставят титлата около кръста ми това няма да е главната цел. Ще е просто една крачка напред към върха. Така гледам на нещата. Ще е хубаво, че имам титла около кръста, но няма да е същото. Няма да означава, че съм световен шампион на UFC. Когато победя Тони ще се бия с Хабиб, защото за това съм тук. Аз съм тук, за да съм най-добрия в света.Искам когато се срещнем той да опита да ме убие, защото иначе няма да го уважавам. Като всички вас искам да гледам битка между Хабиб и Тони, но трябва да се бия с Фъргюсън, за да се изхранвам. Не ми пука за това. Малко е гадно, защото знам колко много искат хората да ги гледат, но ще ви излъжа, ако ти кажа, че ме притеснява този факт. Ще съм много щастлив да прецакам техните планове."

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 139

1