Рейес: Наказанието за Джоунс е втора битка с мен

не е доволен от това, че Джон Джоунс го отряза за незабавен реванш и предпочита битка с Ян Блахович. Преди няколко дни Рейес го предизвика, но шампиона охлади мераците му, защото вярва, че го доминирал. Това далеч не беше така и битката им беше равностойна. Съдиите дадоха победата на Джоунс, но много хора го освиркаха в залата и дори Дейна Уайт клонеше към победа за Рейес.





View this post on Instagram A post shared by Dominick Reyes (@domreyes24) on Apr 17, 2020 at 7:51pm PDT Наскоро Джоунс отново се издъни и беше хванат да шофира пиян. Той прекара няколко часа в ареста и беше осъден на пробация, домашен арест и обществено полезен труд. Все още не е ясно какво наказание ще му наложат от UFC, но Рейес го е измислил. “The Devastator ” вярва, че наказанието за "Bones" трябва да бъде реванш между двамата: Доминик РейесДжон Джоунс "Радвам се, че това момче не направи тези глупости преди битката ни. Джоунс наистина има нужда от реална помощ. Отново направи тези неща. Чувствам се зле за много хора, но определено не ми е гадно за това, което Джон Джоунс прави. Мисля, че наказание за него ще бъде реванш с мен. Това трябва да е наказанието, нали? Има смисъл в това. Аз ще въздам справедливост, нека го направим. Правилно е да има реванш. Малко е дразнещо, защото аз щях да му дам реванш, ако съдиите бяха отсъдили в моя полза. Щях да призная, че битката е добра и трябва да има реванш. Не знам, той не е чак толкова страйкър. Не очаквам нищо от това момче. Не очаквам нищо добро от него. Ще е яко, ако получа реванш."



