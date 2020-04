Джо Ингълс: Шансовете ни да възобновим сезона намаляват

Крилото на Юта Джаз Джо Ингълс сподели какво мисли за възобновяването на сезона в НБА, който бе спрян до второ нареждане заради положителната проба на Руди Гобер на 12 март преди мача на "джазмените" срещу Оклахома.

"Когато бяхме в Оклахома смятах, че ще преминем през двуседмична карантина и след това ще се върнем в игра в следващите 2-3 седмици. Очевидно това беше прекалено рано и не знаех толкова много за вируса, колкото сега с цялата ситуация, която се случва. Но честно казано, личното ми мнение е, че шансовете ни да възобновим сезона се понижават с всяка изминала седмица"

With each passing week, Utah’s Australian swingman Joe Ingles feels there's 'less and less chance' the NBA will return. https://t.co/SJ3vfOFfxC