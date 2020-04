Президентът на ЦСКА (Москва) поиска да се разреши продажбата на бира в залите

Президентът на ЦСКА (Москва) Андрей Ватутин направи много интересно предложение за справяне с финансовите проблеми, породени от коронавируса. Ватутин предложи в спортните съоръжения на клубовете да се позволи продажбата на бира, което да осигури допълнителен източник на приходи на клубовете.

"Спортните клубове и лиги ще се нуждаят от държавна подкрепа, но не са необходими субсидии. Нуждаем се от правилните закони, например позволяването на продажбата на бира в спортните съоръжения. Трябва да ни се предоставят повече възможности да печелим пари", каза Ватутин.

