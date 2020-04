eSports Две български загуби на ESL One: Road to Rio 25 април 2020 | 10:08 Прочетена 416 0



Най-добритят български играч Цветелин "CeRq" Димитров също загуби, след като спечели първата карта. Evil Geniuses отстъпи с 1:2 от 100 Thieves в мач, който отново показа доста слабости в играта на ЕG.



Снимка: hltv

