Голямо дерби в света на Counter-Strike

Втората среща е от ESL One: Road to Rio. Team Heretics ще се опита да поднесе втора изненада в турнира, след като спечели първата си битка с Dignitas. TH се изправя срещу ЕNCE. Това е един отбор, който не може да намери своята игра, но в първата среща победи Fnatic. Очакванията са ENCE да свали на земята френските геймъри и да спечели битката. Крайният успех за тима е при



Последната прогноза е голямото дерби между Astralis и Fnatic. Датчаните стартираха с победа в турнира, като показаха добра игра. Шведите пък бяха надиграни от ENCE и сега трябва да търсят успех на всяка цена. Очаква ни една изключителна битка, която ще се реши от индивидуалните проблясъци на големите звезди на двата тима. Все пак тук ще потърсим победа на легендите от Astralis, която е при



Снимка: Hltv

Даваме начало на прогнозите със сблъсъка от BTS Pro Series между Thunder и Cr4zy. Разликата в класите не е малка, а това си пролича и от груповата фаза, в която ТP завърши със само 3 победи, а Cr4zy направи серия от 6 успеха и само едно поражение. Тук ще търсим още една победа за Cr4zy, която е при коефициент 1.65 в efbet

Втората среща е от ESL One: Road to Rio. Team Heretics ще се опита да поднесе втора изненада в турнира, след като спечели първата си битка с Dignitas. TH се изправя срещу ЕNCE. Това е един отбор, който не може да намери своята игра, но в първата среща победи Fnatic. Очакванията са ENCE да свали на земята френските геймъри и да спечели битката. Крайният успех за тима е при коефициент 1.50 в efbet

Последната прогноза е голямото дерби между Astralis и Fnatic. Датчаните стартираха с победа в турнира, като показаха добра игра. Шведите пък бяха надиграни от ENCE и сега трябва да търсят успех на всяка цена. Очаква ни една изключителна битка, която ще се реши от индивидуалните проблясъци на големите звезди на двата тима. Все пак тук ще потърсим победа на легендите от Astralis, която е при коефициент 1.55 в efbet

Снимка: Hltv

