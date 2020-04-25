Кокорин раздвоен между Зенит и Рома

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Русия
Нападателят на Зенит Александър Кокорин, който в момента е отдаден под наем в Сочи, говори за евентуалното си завръщане в Санкт Петербург.
"Това зависи изключително от Зенит. Аз имам договор с клуба. Ако ми предложат нов договор с добри условия, но ще седнем и ще го обсъдим. Какво ще направя, ако Зенит и Рома ми предложат договор? Аз обичам Санкт Петербург, но от друга страна да играеш в Рома е голямо постижение и мечта", споделя Кокорин в онлайн интервю.
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(Гост) 1
отговор
А съвсем доскоро се твърдеше, че уж щял да подписва договор с "Лацио"!... Рейтинг: 0 0