ММА Шампионка по ММА съди бивш треньор за сексуално насилие 24 април 2020 | 17:51



Макфарлейн и по-голямата й сестра заедно с трето лице заведоха дело и срещу училището. Макфарлейн твърди, че Юен е започнал да грижи за нея и сестра й, когато са били едва 12 и 14 години. Илима-Лей споделя, че загубила любовта си към баскетбола, а искала да направи кариера в WNBA. В съдебния процес Макфарлейн и сестра й твърдят, че Юен ги принудил да се докоснат до гениталиите му, предложил им пари за извършване на сексуални действия и им изпратил неприлични снимки на себе си.



Третото лице в съдебното дело твърди, че треньорът също я малтретирал сексуално и в крайна сметка й изпращал заплашителни текстове и телефонни съобщения. Макфарлейн и нейната сестра твърдят, че са докладвали Юен на училищните служители още през 2005 година и искали „помощ и защита“. Те обаче потулили случая, а наскоро той отново изплувал. Ето какво сподели шампионката по темата в социалните мрежи:



"Никога не съм споделяла своята история, въпреки че се грижа за местните момичета и ги уча на самозащита. Не исках да призная, че това ме е засегнало толкова много. Трябва да съм силна. Аз съм професионален боец. Не мога да покажа уязвимост. Не мога да му дам удовлетворение да разбере колко е проникнал в моите мисли, връзки и живот дори 15 години по-късно. Но ето ни и сега е времето. Има тролове и идиоти, които питат, защо чакахте толкова много. Идиоти, не сме чакали. Сестра ми го докалдва в училището точно когато това се случи и те го пометеха под килима.

View this post on Instagram A post shared by Ilima-Lei Macfarlane (@ilimanator) on Apr 23, 2020 at 3:14pm PDT

Пунахоу знаеше, че съм жертва и съм свидетел на злоупотреба със собствената си сестра и дори не си направиха труда да проверят. Сестра ми и аз се опитахме да продължим живота си, докато не изплува през 2018 г., когато се появиха още жертви. Пунахоу заявиха, че правят вътрешно разследване, но отново, не се свързаха с мен и отказаха да споделят резултатите от „разследването“ със сестра ми. Отвратително разбрахме, че той все още тренира и обучава непълнолетни момичета. И така, ето ни сега, 15 години по-късно заедно търсим справедливост. Той вече не може да се размине с това. Дуейн Юен, ВАШЕТО ВРЕМЕ ИЗТЕЧЕ. Избрах тази снимка, за да покажа каква беше възрастта ни, когато това се случи."

