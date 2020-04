Four Four Two изброи най-добрите футболисти за последните 25 години

Авторитетното футболно списание Four Four Two направи класация с 25-имата най-добри футболисти за последните 25 години. Изданието поставя на трона Лионел Меси за изявите му с Барселона и Аржентина. Втори е големият му съперник Кристиано Роналдо . Под номер 3 е легендата Зинедин Зидан , който сега е треньор на Реал Мадрид Феномена Роналдо и Роналдиньо също намират места в престижната петица на ранглистата. Десетката допълват Тиери Андри, Чави Ернандес, Андрес Иниеста, Пауло Малдини и Роберто Баджо. Само един вратар се домогва до класацията, и то на 25-ата позиция - Джанлуиджи Буфон . Същевременно има едва двама бранители - Серхио Рамос и Паоло Малдини. Вижте класацията и коментирайте дали сте съгласни с избора на Four Four Two.1. Лионел Меси2. Кристиано Роналдо3. Зинедин Зидан4. Роналдо5. Роналдиньо6. Тиери Анри7. Чави Ернандес8. Андрес Иниеста9. Паоло Малдини10. Роберто Баджо11. Ривалдо12. Фабио Канаваро13. Райън Гигс14. Кака15. Уейн Рууни16. Луиш Фиго17. Габриел Батистута18. Ерик Кантона19. Лука Модрич20. Серхио Бускетс21. Раул22. Пол Скоулс23. Ромарио24. Серхио Рамос25. Джанлуиджи Буфон