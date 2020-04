НБА Блейк Грифин се нахвърли на американска медия заради папарашко видео 24 април 2020 | 12:50 Прочетена 283 0



"Блейк Грифин не уцелва коша (б.р - airballs) и пропуска стрелби в игра с децата си". Blake Griffin Airballs & Bricks Shots In Pickup Game W/ Kids, Quarantine Rust? https://t.co/fMnNnLVpRy — TMZ (@TMZ) April 22, 2020 Отговорът на бившия играч на Лос Анджелис Клипърс не се забави. Грифин откликна на публикацията на TMZ, като се обърна към човека, който го е снимал.



