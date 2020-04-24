Ето как и с колко ще помогне БФС на Левски, ЦСКА-София и останалите клубове в България

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Левски
Българският футболен съюз ще помогне финансово на клубовете като поеме разходите им за съдийски такси след подновяване на първенството, стана ясно от днешната пресконференция на БФС. По груби изчисления тимовете от efbet Лига ще спестят общо по около 30 000 лева на кръг.
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(Гост) 17
отговор
Mute shte последва и преследва до край гнусната азис циганска идеология. Рейтинг: 1 1
(Гост)
!!! азис направо ги убива !!! Голем е. Рейтинг: 0 1
(Гост)
17 Рейтинг: 0 0
(Гост)
На Миte сакралното число. Рейтинг: 0 1
(Гост)
Хаас муууу к*р на в*лица УМРЕЛ УШАК.. Рейтинг: 1 0
(Гост) 16
отговор
Господарите са гордост Рейтинг: 0 0
(Гост) 15
отговор
ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТЪТ Е ЛЕВСКИ ЦЕЦКА И ДРУГИ Рейтинг: 1 3
(Гост)
ЛА*АШ МАКЕДОНСКИО ШПЕК У Ш Е В УМРЕЛ.. Рейтинг: 2 0
(Гост) 14
отговор
Муте. Рейтинг: 1 0
(Гост)
!!mute!! Рейтинг: 1 0
(Гост) 13
отговор
И най скоро и най скромно ще се покръстим сам сами на име азис. Рейтинг: 0 0
(Гост) 12
отговор
Муте е завършил техникума за будни подбудители - Максим Горки. Рейтинг: 0 0
(Гост)
Адриан Муту е бивша херца. Няма бивши наркомани. Рейтинг: 0 0
(Гост)
Много, доста , прекомерно най много стават онуй гнусни азис цигани с асоциални издръжки.!. Рейтинг: 0 0
(Гост) 10
отговор
В началото на своя анализ BBC започва с интересна констатация за родния футбол: "Накарайте някого да мисли за български клубен футбол и имената, които ще се появят в съзнанието му вероятно ще бъдат на европейските участници ЦСКА и Лудогорец" Рейтинг: 3 1
Този коментар е твърде голям. Ако искате да го прочетете натиснете тук
(Гост) 9
отговор
Ne желае да бъде будител. Рейтинг: 0 0
(Гост)
Accuser - My skin Рейтинг: 0 0
(Гост)
Поздрав за гнусната и мазна азис мангалка. Рейтинг: 0 0
(Гост)
!!! азис направо ги убива !!! Голема е. Рейтинг: 0 0
(Гост)
Муте NE иска да бъде будител. Рейтинг: 0 0
(Гост) 8
отговор
Прави се всичко възможно да се бута евроидиота в евротурнирите, ако се изиграят плейофите, сините венци няма да са 4-та дори ; !!! Рейтинг: 0 3
(Гост)
оранжев селяндур, нещо май си се припознал пак Рейтинг: 4 0
(Гост) 7
отговор
Mute NE желае да бъде будител. Рейтинг: 1 0
(Гост) 6
отговор
Аз съм П Е Д Е Р А С Т и АЛКОХОЛИК Рейтинг: 1 0
(Гост) 5
отговор
Mute NE иска да бъде будител. Рейтинг: 0 0
(Гост)
Accuser - My Skin. Поздрав за гнусната и мазна азис мангалка. Рейтинг: 0 0
(Гост) 4
отговор
Уууу 360 000 лева МАКС!! Па много бе Рейтинг: 0 0
(Гост) 3
отговор
Да живее будното бъдеще на република гнусна азис мангалия. Рейтинг: 0 1