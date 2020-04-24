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ЦСКА-София Cska-Sofia

ЦСКА-София - Локомотив (Пловдив)

последен:
21.03.2020

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следващ:
 

създаване: 1948г.
стадион: "Българска армия"
президент: Гриша Ганчев
треньор: Милош Крушчич
web: ЦСКА-София / bgclubs.eu

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Левски

Ето как и с колко ще помогне БФС на Левски, ЦСКА-София и останалите клубове в България

24 април 2020 | 11:34 - Обновена
Прочетена 2835

Българският футболен съюз ще помогне финансово на клубовете като поеме разходите им за съдийски такси след подновяване на първенството, стана ясно от днешната пресконференция на БФС. По груби изчисления тимовете от efbet Лига ще спестят общо по около 30 000 лева на кръг.

Ако се завърши изцяло първенството, това значи, че помощта ще надхвърли 360 000 лева. А всеки елитен тим ще спести средно над 25 000 лева.

На този етап от футболния съюз не са обявили дали ще предприемат и други мерки за облекчаване финансовото бреме на родните клубове, като на този етап останалите предложения с в етап на обсъждане.



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Спортни новини		 Прочетена 2835

Добави коментар ›› Коментари (17)

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Mute
(Гост) 17
отговор
24 април 2020 | 12:23

Mute shte последва и преследва до край гнусната азис циганска идеология. Рейтинг: 1 1

Mute
(Гост)
24 април 2020 | 12:25

!!! азис направо ги убива !!! Голем е. Рейтинг: 0 1

17
(Гост)
24 април 2020 | 12:25

17 Рейтинг: 0 0

Mute
(Гост)
24 април 2020 | 12:27

На Миte сакралното число. Рейтинг: 0 1

Вуте
(Гост)
24 април 2020 | 12:29

Хаас муууу к*р на в*лица УМРЕЛ УШАК.. Рейтинг: 1 0

нова гордост
(Гост) 16
отговор
24 април 2020 | 12:21

Господарите са гордост Рейтинг: 0 0

8:0
(Гост) 15
отговор
24 април 2020 | 12:20

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТЪТ Е ЛЕВСКИ ЦЕЦКА И ДРУГИ Рейтинг: 1 3

0:7
(Гост)
24 април 2020 | 12:31

ЛА*АШ МАКЕДОНСКИО ШПЕК У Ш Е В УМРЕЛ.. Рейтинг: 2 0

Mute
(Гост) 14
отговор
24 април 2020 | 12:18

Муте. Рейтинг: 1 0

Mute
(Гост)
24 април 2020 | 12:19

!!mute!! Рейтинг: 1 0

Mute
(Гост) 13
отговор
24 април 2020 | 12:15

И най скоро и най скромно ще се покръстим сам сами на име азис. Рейтинг: 0 0

Mute
(Гост) 12
отговор
24 април 2020 | 12:06

Муте е завършил техникума за будни подбудители - Максим Горки. Рейтинг: 0 0

Mute
(Гост)
24 април 2020 | 12:10

Адриан Муту е бивша херца. Няма бивши наркомани. Рейтинг: 0 0

Mute
(Гост)
24 април 2020 | 12:13

Много, доста , прекомерно най много стават онуй гнусни азис цигани с асоциални издръжки.!. Рейтинг: 0 0

Този коментар е цензуриран. Ако искате да го прочетете натиснете тук
BBC
(Гост) 10
отговор
24 април 2020 | 12:02

В началото на своя анализ BBC започва с интересна констатация за родния футбол: "Накарайте някого да мисли за български клубен футбол и имената, които ще се появят в съзнанието му вероятно ще бъдат на европейските участници ЦСКА и Лудогорец" Рейтинг: 3 1

Този коментар е твърде голям. Ако искате да го прочетете натиснете тук

Mute
(Гост) 9
отговор
24 април 2020 | 11:58

Ne желае да бъде будител. Рейтинг: 0 0

Mute
(Гост)
24 април 2020 | 11:59

Accuser - My skin Рейтинг: 0 0

Mute
(Гост)
24 април 2020 | 12:00

Поздрав за гнусната и мазна азис мангалка. Рейтинг: 0 0

Mute
(Гост)
24 април 2020 | 12:01

!!! азис направо ги убива !!! Голема е. Рейтинг: 0 0

Mute
(Гост)
24 април 2020 | 12:02

Муте NE иска да бъде будител. Рейтинг: 0 0

sini romi
(Гост) 8
отговор
24 април 2020 | 11:55

Прави се всичко възможно да се бута евроидиота в евротурнирите, ако се изиграят плейофите, сините венци няма да са 4-та дори ; !!! Рейтинг: 0 3

XXX
(Гост)
24 април 2020 | 11:57

оранжев селяндур, нещо май си се припознал пак Рейтинг: 4 0

Mute
(Гост) 7
отговор
24 април 2020 | 11:52

Mute NE желае да бъде будител. Рейтинг: 1 0

ha - Норге - Асан
(Гост) 6
отговор
24 април 2020 | 11:51

Аз съм П Е Д Е Р А С Т и АЛКОХОЛИК Рейтинг: 1 0

Mute
(Гост) 5
отговор
24 април 2020 | 11:51

Mute NE иска да бъде будител. Рейтинг: 0 0

Mute
(Гост)
24 април 2020 | 11:56

Accuser - My Skin. Поздрав за гнусната и мазна азис мангалка. Рейтинг: 0 0

_!_-
(Гост) 4
отговор
24 април 2020 | 11:51

Уууу 360 000 лева МАКС!! Па много бе Рейтинг: 0 0

Mute
(Гост) 3
отговор
24 април 2020 | 11:50

Да живее будното бъдеще на република гнусна азис мангалия. Рейтинг: 0 1 


							
						


							
					

					
					
						


						




          

            

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                  Гешев: В един от биячите на Слави Ангелов намерихме знаме със свастики и "Моята борба" на Хитлер 

                
              

              

                
                  Главсекът на МВР с предупреждение към всеки, позволил си своеволие
                
                
                  Главсекът на МВР с предупреждение към всеки, позволил си своеволие

                
              

              

                
                  Работник на АМ 
                
                
                  Работник на АМ "Европа" към Борисов: Само няма да се предавате на червените господа

                
              

              

                
                  Петя Аврамова: Работата по големите инфраструктурни обекти не спира
                
                
                  Петя Аврамова: Работата по големите инфраструктурни обекти не спира

                
              

              

                
                   Фандъкова е готова да пусне паркове и градинки за децата 
                
                
                   Фандъкова е готова да пусне паркове и градинки за децата 

                
              

              

                
                  Николина Ангелкова: От средата на юни започваме подготовка за летния сезон
                
                
                  Николина Ангелкова: От средата на юни започваме подготовка за летния сезон

                
              

              

                
                  Код здраве: Движение по време на изолация
                
                
                  Код здраве: Движение по време на изолация

                
              

            

            
            
          

		
	













			
			
			

			


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                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
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                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
                                      свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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