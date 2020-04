НБА На този ден: Лилард изригва с 50 точки и кош със сирената срещу Оклахома 23 април 2020 | 20:56 Прочетена 85 0



One year ago, Damian Lillard hit this epic game-winning DAGGER to send the Thunder home pic.twitter.com/iZhhfeeEMO — ESPN (@espn) April 23, 2020 Портланд всъщност са на прага да изгубят двубоя, изоставайки на 15 точки от съперника си в средата на четвъртия период. Тогава обаче Лилард и Си Джей МакКълъм се разиграват и с дружни усилия изравняват резултата при 115:115, а стрелбата на Лилард приключва както серията, така и отбора на Оклахома, който се разделя с Уестбрук и Джордж през лятото.



On this date one year ago, Damian Lillard called series!



Go behind-the-scenes in Portland for the shot and postgame reaction to @Dame_Lillard's 50-PT effort to advance the @trailblazers. pic.twitter.com/GIve8SRMFQ — NBA (@NBA) April 23, 2020 Цялата статистика на Лилард сочи 50 точки, 7 борби, 6 асистенции и 3 отнети топки при 17/33 стрелба от полето и цели 10 отбелязани тройки от 18 опита, като по този начин излиза на втора позиция в класацията за най-много вкарани тройки в един мач в плейофите (Стеф Къри е №1 с 11). Си Джей МакКълъм и Мо Харклес добавят по 17 точки, а Енес Кантер записва "дабъл-дабъл" - 13 точки и 13 борби.



Пол Джордж води Оклахома с 36 точки, 9 борби и 3 асистенции при 14/20 стрелба, но съотборникът му Ръсел Уестбрук, въпреки че записва "трипъл-дабъл" от 29 точки, 12 борби и 14 асистенции, пропуска цели 20 стрелби от игра - 11/31.



