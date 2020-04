Шотландски клуб слага на фланелките си логото на НЗС

Столичани ще играят с това лого в първия си домакински двубой от следващата кампания. Стотици служители на Националната здравна служба ще бъдат специални гости в двубоите на стадион "Ийстър Роуд" през сезон 2020/21, а това ще бъде в чест на работата, която те вършат в НЗС през последните месеци.

| We've been blown away by the response to our new home strip, which pays tribute to the NHS and is available to pre-order from 10am tomorrow.



All profits from the £5 application of the logo will go to our local NHS charity, Edinburgh & Lothians Health Foundation.