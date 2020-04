Бейзбол Бостън се размина с незначителни наказания за "Сигналигейт" 23 април 2020 | 14:14 Прочетена 84 0



копирано





Освен това операторът на тима, отговарящ за системата за видеоповторения – Джей Ти Уоткинс, получи двугодишна забрана да работи в лигата (2020-2021) и беше лишен от заплатата си. Напусналият по взаимно съгласие мениджър на "червените чорапи" Алекс Кора пък беше дисквалифициран от Мейджър лийг до края на сезон 2020, който все още не е започнал заради пандемията от коронавирус.



BREAKING: #RedSox penalties:



*Loss of 2020 2nd-round pick.



*Ban of replay operator J.T. Watkins through 2020 playoffs and from doing same job in ‘21.



*Ban of Alex Cora through ‘20 playoffs, but only for conduct with #Astros.



Story with @EvanDrellich: https://t.co/6Ysn9hsRFa — Ken Rosenthal (@Ken_Rosenthal) April 22, 2020

В доклада на комисионера Роб Манфред обаче изрично се подчертава, че санкцията на Кора се налага заради съучастието му в измамната схема като коуч на Хюстън Астрос в предходния сезон – през 2017 г. Именно оттам тръгна да се разплита шумният скандал "Сигналигейт", разтърсил бейзбола тази зима.



"Благодарен съм на комисионера за неговото обмислено и задълбочено разследване на моето поведение като мениджър на Ред Сокс – заяви Кора в специално обръщение. – Също така поемам пълна отговорност за ролята си в нарушенията на Астрос. Цялостното поведение на клуба в Хюстън през 2017 г. беше неприемливо и аз уважавам и приемам наказанието за миналите ми действия."



MLB, punishing the Red Sox for sign stealing pic.twitter.com/01rMzesI0I — NOTSportsCenter (@NOTSportsCenter) April 22, 2020

Президентът и изпълнителен директор на Бостън Сам Кенеди коментира, че шампионската титла на тима от 2018 г. не е опетнена. Но все пак призна, че действията на отбора са били нечестни.



"Искам да съм пределно ясен, че всяко нарушение на правилата на Мейджър лийг бейзбол е неприемливо – каза Кенеди. – Собственикът Джон Хенри вече имаше възможност да се обърне към комисионера Роб Манфред и останалите 29 собственици на клубове в конферентен разговор, като пое пълна отговорност и се извини за случилото се."



В допълнение Кенеди коментира, че "отборът е готов да направи каквото трябва, за да си върне доверието на съперниците". Освен това като резултат от обявените санкции шефът съобщи, че се премахва думата "временен" от длъжността на мениджъра Рон Ренике, заместил Кора при освобождаването му през февруари.



Бостън Ред Сокс получи минимално наказание за прилагането на нерегламентирана схема за кражба на сигнали от противниковите отбори през сезон 2018 в МЛБ. Клубът беше лишен от правото си на избор във втория кръг на аматьорския драфт това лято.Освен това операторът на тима, отговарящ за системата за видеоповторения – Джей Ти Уоткинс, получи двугодишна забрана да работи в лигата (2020-2021) и беше лишен от заплатата си. Напусналият по взаимно съгласие мениджър на "червените чорапи" Алекс Кора пък беше дисквалифициран от Мейджър лийг до края на сезон 2020, който все още не е започнал заради пандемията от коронавирус.В доклада на комисионера Роб Манфред обаче изрично се подчертава, че санкцията на Кора се налага заради съучастието му в измамната схема като коуч на Хюстън Астрос в предходния сезон – през 2017 г. Именно оттам тръгна да се разплита шумният скандал "Сигналигейт", разтърсил бейзбола тази зима."Благодарен съм на комисионера за неговото обмислено и задълбочено разследване на моето поведение като мениджър на Ред Сокс – заяви Кора в специално обръщение. – Също така поемам пълна отговорност за ролята си в нарушенията на Астрос. Цялостното поведение на клуба в Хюстън през 2017 г. беше неприемливо и аз уважавам и приемам наказанието за миналите ми действия."Президентът и изпълнителен директор на Бостън Сам Кенеди коментира, че шампионската титла на тима от 2018 г. не е опетнена. Но все пак призна, че действията на отбора са били нечестни."Искам да съм пределно ясен, че всяко нарушение на правилата на Мейджър лийг бейзбол е неприемливо – каза Кенеди. – Собственикът Джон Хенри вече имаше възможност да се обърне към комисионера Роб Манфред и останалите 29 собственици на клубове в конферентен разговор, като пое пълна отговорност и се извини за случилото се."В допълнение Кенеди коментира, че "отборът е готов да направи каквото трябва, за да си върне доверието на съперниците". Освен това като резултат от обявените санкции шефът съобщи, че се премахва думата "временен" от длъжността на мениджъра Рон Ренике, заместил Кора при освобождаването му през февруари.

Още по темата

0



копирано

ЯВОР ЕВТИМОВ редактор - отдел "Бейзбол" Прочетена 84

1