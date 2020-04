eSports Цветелин "CeRq" Димитров стартира с лесен успех в квалификациите за Рио 23 април 2020 | 13:53 Прочетена 576 0



копирано



Mirage: 16-13

Inferno: 16-6

Dust: We left Orgless in it



2-0 win for #EGCSGO! #LIVEEVIL pic.twitter.com/59upJnTCPR — Evil Geniuses (@EvilGeniuses) April 22, 2020

Цветелин Димитров завърши битката с 41-34, а представянето му на Mirage бе ключово за победата. В следващия двубой EG ще се изправи срещу 100 Thieves.

Един от най-големите ни геймъри Цветелин "CeRq" Димитров и Evil Geniuses постигнаха успех с 2:0 (16-13, 16-6) над Orgless на старта на квалификациите за ESL One Rio. Tимът на българина изигра добър мач, като всички играчи показаха стабилна игра.Цветелин Димитров завърши битката с 41-34, а представянето му на Mirage бе ключово за победата. В следващия двубой EG ще се изправи срещу 100 Thieves.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 576

1