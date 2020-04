Стефаниди демонстрира умения в тласкането на гюле

View this post on Instagram

Quarantine day 40. Over a month without sports 40η μρα καραντνας. #ShotPutChallenge #athlete #shotput #throw #toiletpaper #challenge #worldathletics #sport #goingcrazy

A post shared by Katerina Stefanidi (@stefanidi_katerina) on Apr 22, 2020 at 4:48am PDT