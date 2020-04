Вижте домашния седмобой на Катарина Джонсън-Томпсън

Световната шампионка в седмобоя от Доха 2019 Катарина Джонсън-Томпсън нямаше търпение да се изправи срещу олимпийската шампионка от Рио де Жанейро 2016 Нафисату Тиам в директна битка за олимпийското злато в Токио това лято. Пандемията от коронавирус обаче отложи тази олимпийска битка най-малко с година.

Hopefully not the only heptathlon I’ll be doing this year

Had a lot of fun filming this! #homeheptathlon pic.twitter.com/twAJq2bxaM