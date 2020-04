Франция Бивш съотборник на Неймар: Той не е лидер и трябва да промени поведението си 23 април 2020 | 11:48 - Обновена Прочетена 462 0



"Имаме нужда от Неймар, няма съмнение. И то много. Той трябва да подобри много неща извън терена. Това е важно за един футболист", заяви Рафаел относно колко е важен играчът на ПСЖ за Бразилия.



"Неймар не е лидер. Не мисля, че е лидер. Просто това не е той. Може да прави нещата, които си позволява, защото когато е концетриран, той е най-добрият футболист в света.



Neymar not a leader and needs to improve a lot off the pitch, says former Brazil team-mate Rafael https://t.co/FCO7tvEfM3 pic.twitter.com/adRX3xXYCQ — The Sports Network (@_SportsNetwork) April 23, 2020

Футболът трябва да е приоритет в живота ти. Около него има много други неща. Той си мисли: "Няма нужда да правя това", за да играе добре, но всъщност това е необходимо. Той трудно следва указания. Аз говоря истината, но понякога на хората им е трудно да я слушат. Те искат да чуят само похвали и хубави неща, а животът не е такъв. Мисля, четой трябва да слуша повече. Ако го направи, Бразилия трудно ще бъде спряна", каза още бразилецът.

