Грецки и Овечкин премериха сили в онлайн-играта NHL 20

Овечкин игра със своя си отбор, за който и се състезава- Вашингтон Кепитърс. Грецки от своя страна избра Едмънтън Ойлърс. В първия двубой канадецът спечели с невероятен удар в продължението за 5:4. Във втората среща обаче Овечкин поведе с 4:1 след втората част, след което Грецки се призна за победен.

On the board first: 99!



https://t.co/fSlVBH7N7K pic.twitter.com/8PkuMXPah8 — Washington Capitals (@Capitals) April 23, 2020 Всъщност истинския победител в битката на Великите беше благотворителността. Двамата събраха над 40 000 долара дарения, които ще бъдат разпределени между Хранителната банка в Едмънтън и фонда “Feeding the Frontlines” на фондация Monumental Sports & Entertainment Foundation. Половината от сумата бе дарена от хора, наблюдавали срещата, а Грецки и Овечкин я удвоиха.

What an incredible night!



Thanks to all who helped us raise over $20,000 for COVID-19 relief!



And a special thank you to the Gretzky and Ovechkin families for matching the donation to push the total to over $40,000 for @MSEFndn’s “Feeding the Frontlines” fund and @yegfoodbank. pic.twitter.com/jPk4pKvYOJ — Washington Capitals (@Capitals) April 23, 2020 След края на срещата Великият Грецки благодари на руския си партньор в онлайн-мача: ''Беше много весело и забавно! Отлична игра, Ови, благодаря ти!."



Руснакът не му остана длъжен и също отговори в социалните мрежи: Невероятно беше да прекараме заедно няколко часа с тебе и твоите момчета! Не ги сменяйте, те са отлични играчи. Огромно благодаря на феновете за подкрепата и се надявам, че скоро ще се видим, отговори Овечкин.





OVI WITH KOVY

Ya just love to see it!



https://t.co/fSlVBH7N7K pic.twitter.com/O48SdWkHQ7 — Washington Capitals (@Capitals) April 23, 2020 Инициатор за този онлайн-сблъсък беше Грецки, който видял в "Инстаграм" как Овечкин играе у дома със сина си. Канадският номер 1 е играл за Едмънтън, където прави и името си на най-добър за всички времена, а също така за Лос Анджелис, Сейнт Луис и Ню Йорк Рейнджърс.



Саша Овечкин е единственият, който има шанс да изравни и подобри рекорда на Грецки по голове в НХЛ от 894. 34-годишият руснак вече има 708 попадения, които го поставят на осмо място във вечната ранглиста на Лигата.



Самият Уейн Грецки наскоро заяви, че се надява капитанът на Вашингтон Кепитълс да успее да го постигне.



”Може би един ден в съзнанието му ще мине мисълта, че е дал всичко от себе си в НХЛ и че е време да се прибере у дома. Но ние не можем да знаем това. Това е изцяло негово решение. Мисля обаче, че той харесва страшно много Вашингтон. Той обича НХЛ и съм сигурен, че той ще направи всичко по силите си, за да подобри този рекор", каза Грецки.

