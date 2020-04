Англия Футболистите на Уотфорд се съгласиха да си намалят заплатите 23 април 2020 | 10:45 - Обновена Прочетена 171 0



"Изминаха няколко седмици, в които водехме деликатни преговори с играчите, ръководството и аз в качеството си на посредник", заяви капитанът на тима



"Никой, който и да е той и каквото и да работи, не би бил щастлив да му намалят заплатата. Но здравият разум и разбирането на ситуацията ни помогнаха да намерим общо решение за намаляването на нашите възнаграждения в краткосрочен период", каза още Дийни.



Уотфорд в момента е на 17-о място в класирането с 27 точки и избягват зоната на изпадащите само по допълнителни показатели. Но отборът може да се гордее, че за момента единствен нанесе поражение на лидера



Watford stars agree pay cuts and these are their new weekly salaries - in pictureshttps://t.co/uR4i5Zyft2 — The National Sport (@NatSportUAE) April 23, 2020

Към момента английската Висша лига разглежда варианти за доиграване на сезона, но как и кога ще започнат мачовете няма никаква яснота заради върлуващия коронавирус.



