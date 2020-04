Световен футбол Адебайор: Ще бъда ясен, аз не дарявам 23 април 2020 | 10:33 - Обновена Прочетена 558 0



копирано





Африкански звезди като Дидие Дрогба и Самуел Ето'о направиха големи дарения за страните си и заеха активни позиции, критикувайки, че изследователите искат хора от Африка да изпробват новите ваксини. "Ние не сме лабораторни мишки, убийци", казаха двамата нападатели. Emmanuel Adebayor:



“For those who say that I do not donate, let me be very clear, I really do not donate. This is very simple. I do what I want to do, eat the food I want, and this is the most important thing. I did not bring the Corona virus to Togo.” pic.twitter.com/ZjAISQ1bwn — Photos of Football (@photosofootball) April 23, 2020



От своя страна Адебайор не желае да помага финансово. "За тези от вас, които казват, че не даряват, оставете ме да бъда ясен. Аз не дарявам. Много е просто", отсече Адебайор. Емануел изживя истинска одисия, за да се прибере в родината си. След като излетя от Парагвай, той трябваше да премине през Франция и Бенин. След пристигането си в Того пък прекара 15-дневна карантина.



"Някои мислят, че именно аз съм донесъл вируса в Ломе. Не, не е така. Много жалко, но в тази страна е така. Може да ме сравняват с Дрогба, може да ме сравняват с Ето'о, но, за жалост, аз съм си аз, не съм тях. Аз съм Емануел Адебайор и винаги правя това, което искам", каза още той.

Един от емблематичните от близкото минало нападатели Емануел Адебайор не желае да се присъедини към вълната от футболни звезди, които помагат финансово в борбата срещу коронавируса. 36-годишният футболист, който сега е собственост на парагвайския Олимпия, се намира в родния си град Ломе - столицата на Того.Африкански звезди като Дидие Дрогба и Самуел Ето'о направиха големи дарения за страните си и заеха активни позиции, критикувайки, че изследователите искат хора от Африка да изпробват новите ваксини. "Ние не сме лабораторни мишки, убийци", казаха двамата нападатели.От своя страна Адебайор не желае да помага финансово. "За тези от вас, които казват, че не даряват, оставете ме да бъда ясен. Аз не дарявам. Много е просто", отсече Адебайор. Емануел изживя истинска одисия, за да се прибере в родината си. След като излетя от Парагвай, той трябваше да премине през Франция и Бенин. След пристигането си в Того пък прекара 15-дневна карантина."Някои мислят, че именно аз съм донесъл вируса в Ломе. Не, не е така. Много жалко, но в тази страна е така. Може да ме сравняват с Дрогба, може да ме сравняват с Ето'о, но, за жалост, аз съм си аз, не съм тях. Аз съм Емануел Адебайор и винаги правя това, което искам", каза още той.

Още по темата

0



копирано

АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ редактор - отдел "Футбол" Прочетена 558

1