Важен мач за българите от SKADE

Следващата битка е от ЕSL One - Road to Rio между Red Canids и Isurus. Бразилците вчера допуснаха загуба на старта, а аржентинските геймъри се добраха до успеха, но днес очакванията са тимът на Red Canids да вземе първа победа в групата. "Кариоките" имат по-класните играчи и това най-вероятно ще си проличи в директната битка срещу не толкова силния аржентински състав. Крайният успех за Red Canids е при



За финал ще се обърнем към българите от SKADE, които излизат в битка с Nordavind, която ще определи кой тим да продължи напред в турнира. Нашите момчета показват страхотно израстване в последните месеци, като няколко пъти демонстрираха, че могат да играят силно, когато са под напрежение. Днес те ще се изправят срещу корав съперник, но талантливите българи имат повече индивидуални умения. Победата за SKADE е при



