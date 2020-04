Световен футбол Бекъм предлага уникално преживяване на дарители на благотворителната му кампания 23 април 2020 | 09:09 Прочетена 291 0



Един победител, който ще бъде излъчен на лотариен принцип, ще се срещне с мегазвездата на световния футбол, ще играе срещу него и приятели на тренировъчното игрище на Интер Маями, ще обядва с тях и ще има място на трибуните за мач на новия стадион във Форт Лодърдейл, Флорида.

Бившият капитан на английския национален отбор по футбол Дейвид Бекъм предлага "уникално преживяване" на щастлив дарител на фондацията му за борба с коронавируса и глада.Един победител, който ще бъде излъчен на лотариен принцип, ще се срещне с мегазвездата на световния футбол, ще играе срещу него и приятели на тренировъчното игрище на Интер Маями, ще обядва с тях и ще има място на трибуните за мач на новия стадион във Форт Лодърдейл, Флорида. "С моето семейство в Интер Маями ви предлагаме шанс да си спечелите уникално преживяване. Вие и четирима ваши приятели ще играете срещу мой отбор на малки вратички на новото тренировъчно игрище на Интер Милано. След мачлето ще обядваме заедно, ще се заяждаме кой е победил и кой е паднал, а след това ще получите покана от собствениците на клуба за мач от личното им ложе на стадиона. Ще го гледате заедно с мен и моя добър приятел Джордж Мас", каза Бекъм в социалните мрежи. "Освен всичко това, победителят ще получи ВИП тур на стадиона и ще види колко красиво съоръжение сме построили за новия ни клуб. Маями е много специално място и аз съм сигурен, че преживяването ще си струва". View this post on Instagram A post shared by David Beckham (@davidbeckham) on Apr 22, 2020 at 7:36am PDT Един от най-обсъжданите отговори на предизвикателството на Бекъм е този на може би най-добрия куотърбек за всички времена Том Брейди, който тази година замени Ню Ингланд Пейтриътс с Тампа Бей Бъканиърс и стана "съсед" на Бекъм във Флорида.



"И аз ще наддавам за това", коментира Брейди под поста на Бекъм.



Куотърбекът на Бъкс обаче има равен шанс с всички останали. Той също ще трябва да си закупи талон за участие, като 100 процента от средствата ще бъдат дарени от Бекъм на благотворителните организации "Да нахраним Америка", "Храна на колела", "Международната централна кухня" и "Без гладни деца".



