Дреймънд Грийн захапа Дюрант: Ти си последният човек, който трябва да говори за договор

Dray wanted KD to say during the final season "this is it or this isn't it...you can't just leave the elephant in the room."



(Via @uninterrupted) pic.twitter.com/Pj3WNCLoL6 — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) April 21, 2020 "И след това идва Кевин и казва: "Не знам какво ще правя следващия сезон". И не му пука, но това има значение, защото ти не си единственият, който трябва да отговори на този въпрос. И да бъда откровен, ти си последният човек, който трябва да отговори на този въпрос, защото всъщност не говориш с медиите толкова. А ако го правиш, просто им казваш да млъкнат. Е, аз не им заповядвам да млъкнат, аз водя разговори с тях. Така че непрекъснато отговарям на този въпрос" Крилото на Голдън Стейт Уориърс Дреймънд Грийн все още не е забравил за пререканията си с Кевин Дюрант и решението му да потегли в посока Бруклин. В изказване пред Uninterrupted Грийн нападна остро Дюрант за начина, по който е напуснал "войните"."Това, което трябваше да се случи, бе Кевин да излезе и да каже - "Това е, да го направим", или да откаже и да каже: "Няма да стане". Не можеш просто да оставиш слона в стаята, все още се запитваме на тази тема. Всеки път, когато говорехме с медиите, Клей и аз бяхме питани за договорите ни точно заради Дюрант. Защото докато сезонът течеше, Клей казваше: "Искам да бъда "войн" завинаги. Искам да съм тук, ние започнахме това нещо, създадохме го. Искам да завърша кариерата си тук с момчетата, с които започнах"."И след това идва Кевин и казва: "Не знам какво ще правя следващия сезон". И не му пука, но това има значение, защото ти не си единственият, който трябва да отговори на този въпрос. И да бъда откровен, ти си последният човек, който трябва да отговори на този въпрос, защото всъщност не говориш с медиите толкова. А ако го правиш, просто им казваш да млъкнат. Е, аз не им заповядвам да млъкнат, аз водя разговори с тях. Така че непрекъснато отговарям на този въпрос"

