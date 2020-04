eSports Гледайте на живо! Валентин "poizon" Василев срещу легендите от Astralis 22 април 2020 | 16:04 - Обновена Прочетена 811 0



копирано



We play @astralisgg in an hour! #ESLOne



@COLUpdate

https://t.co/EiS88w0JLP

https://t.co/N2l0sSoisv pic.twitter.com/xzPdqCgIVe — Complexity Gaming (@Complexity) April 22, 2020

Датските геймъри определено са фаворити в сблъсъка, но трябва да отбележим, че в последната битка между двата тима Complexity стигна до успех с 2:0, а Валентин Василев бе с основна роля за победата на тима.



Отборът на Валентин Василев избра Vertigo за първа карта, а втората ще е Nuke, която пък е избор на Astralis.



COMPLEXITY GAMING - ASTRALIS 0:0



Снимка: hltv



Oтборът на Complexity Gaming и Валентин "poizon" Василев стартират своето участие в квалификациите за ESL One Rio. Съставът на българския геймър ще премери сили с легендарния отбор на Astralis.Датските геймъри определено са фаворити в сблъсъка, но трябва да отбележим, че в последната битка между двата тима Complexity стигна до успех с 2:0, а Валентин Василев бе с основна роля за победата на тима.Отборът на Валентин Василев избра Vertigo за първа карта, а втората ще е Nuke, която пък е избор на Astralis.Снимка: hltv

Още по темата

0



копирано

МАРТИН СТОИЧКОВ репортер - отдел "Футбол" Прочетена 811 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1