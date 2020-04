НБА Джейлън Роуз: ЛеБрон по-добър от Джордан? Че той кога подмина Меджик? 22 април 2020 | 14:59 - Обновена Прочетена 1298 0



копирано





"There are some people that played basketball that have accomplished some things, and achieved a level of greatness, that LeBron just has not been able to do."@JalenRose still thinks LeBron has more players than just MJ to pass on the "greatest ever" list. pic.twitter.com/k6LfpKx9uW — Get Up (@GetUpESPN) April 20, 2020 "Първо и най-важно - не можем да водим разговор за Джордан срещу ЛеБрон, просто защото Брон трябва да подмине някои други величия на планината Ръшмор. Има някои баскетболисти, които са постигнали ниво на величие, което ЛеБрон не е успял да постигне все още. Искате да ви кажа кои са? Освен Джордан? Чували ли сте за човек на име Карийм Абдул-Джабар? Чували ли сте за Бил Ръсел, за Ървин "Меджик" Джонсън? Кога ЛеБрон подмина Меджик? Пропуснах ли нещо?", каза носителят на наградата "Най-прогресиращ играч" от 2000 г.



Колаж: ClutchPoints С излизането на "Последният танц" очакваме да виждаме все повече и повече дебати по темата за най-великия баскетболист в историята. ЛеБрон Джеймс е №1 в очите на мнозина, но бившият играч от НБА и настоящ анализатор Джейлън Роуз смята, че Джеймс дори не е стигнал Меджик Джонсън, че да се сравнява с Джордан."Първо и най-важно - не можем да водим разговор за Джордан срещу ЛеБрон, просто защото Брон трябва да подмине някои други величия на планината Ръшмор. Има някои баскетболисти, които са постигнали ниво на величие, което ЛеБрон не е успял да постигне все още. Искате да ви кажа кои са? Освен Джордан? Чували ли сте за човек на име Карийм Абдул-Джабар? Чували ли сте за Бил Ръсел, за Ървин "Меджик" Джонсън? Кога ЛеБрон подмина Меджик? Пропуснах ли нещо?", каза носителят на наградата "Най-прогресиращ играч" от 2000 г.Колаж: ClutchPoints

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1298 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1