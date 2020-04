Тенис Съпругата на Джокович обвинена, че разпространява фалшива информация 22 април 2020 | 13:51 - Обновена Прочетена 319 0



Въпросното 10-минутно видео е на американския физик доктор Томас Коуан, който се фокусира върху конспиративната теория за връзка между 5G технологиите и разпространението на коронавируса.



Различни експерти вече отфвърлиха тази тема, а самият Коуан е с наказание, наложено от Медицинския съвет на Калифорния.



Йелена Джокович бе силно критикувана заради действията си, но въпреки това не е изтри клипа. Той обаче вече не може да се гледа.

"Споделих видеото преди няколко дни. Единствената причина е, че в него се споменават техниките на Рудолф Щайнер. Те са свързани с моята сфера на бизнес и интереси. В него информацията е много широка. Интересувам се от това нещо. Не казвам, че е истина или не, но искам да бъда информирана", защити се Йелена.



