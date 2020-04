Баскетбол Легендата Желко Обрадович: Първо трябва да се научиш да губиш, а след това да печелиш 22 април 2020 | 12:43 Прочетена 112 0



TIME OUT with Coach Zeljko Obradovic! @DarkoPericActor ask the @FBBasketbol coach the following question: Which basketball game would you advise us to watch in isolation? What do you think was Zeljko's answer? Which game Zeljko would advise you to watch... pic.twitter.com/NLcTOlVmII — EHCB - EuroLeague Head Coaches Board (@HeadCoachesOrg) April 18, 2020 Деветкратният шампион от Евролигата сподели, че отборът винаги е на първо място - "Един човек не е по-важен от групата. Това е целта - първо трябва да се научиш да губиш, а след това да печелиш" Легендата и старши треньор на Фенербахче Желко Обрадович даде интервю за редовната рубрика на Евролигата - TIME OUT. В нея Обрадович сподели, че е голям фен на бившия треньор на династията на Чикаго Булс Фил Джексън и добави, че не е лесно да се работи с топ играчи."Голям фен съм на Фил Джексън. Той имаше невероятни резултати. Работи с топ играчи, което невинаги е лесно. Найистина бих искал да прочета книгата му, но нямах време досега", каза 60-годишният треньор.Деветкратният шампион от Евролигата сподели, че отборът винаги е на първо място - "Един човек не е по-важен от групата. Това е целта - първо трябва да се научиш да губиш, а след това да печелиш"

