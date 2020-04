И отново в Тотнъм: играчите за трети път хванати, че не спазват препоръките за социална дистанция

Футболисти от Тотнъм за трети път бяха хванати да не изпълняват нарежданията и препоръките за социална дистанция и изолация заради пандемията от Ковид-19.

Халфът на лондончани Серж Орие публикува общо видео в профила си в социалната мрежа Инстаграм заедно със своя съотборник Муса Сисоко. Малко по-късно клипът беше изтрит, а двамата футболисти заявиха, че ще направят дарение за Националната здравна служба във Великобритания.

