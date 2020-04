НБА Трей Йънг променя класацията си за най-велики играчи, слага Джордан №1 за сметка на ЛеБрон 22 април 2020 | 11:21 - Обновена Прочетена 204 0



MY TOP 5...

1. LBJ

2. Jordan

3. Kobe

4. KD

5. Steve Nash



Don’t @ me https://t.co/abT5FeumYC — Trae Young (@TheTraeYoung) March 24, 2020 Класацията му обаче най-вероятно ще претърпи промени, като самият той сподели следното в "Туитър" малко преди премиерата на първите два епизода от филма - "Чувствам, че този документален филм ще ме накара да сложа Джордан №1, вместо №2... Не мога да чакам повече".



I feel like this documentary gonna make me put MJ #1, instead of #2...

But you was saying ain't the goat smh https://t.co/r4DHdWGvnp — Donovan Mitchell (@spidadmitchell) April 20, 2020



