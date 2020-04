Тенис Видео на Федерер върна Григор Димитров в детството 22 април 2020 | 10:57 - Обновена Прочетена 524 0



Видео на Роджър Федерер върна Григор Димитров в детството. В края на март Маестрото публикува в социалните мрежи клипче как играе тенис в снега срещу стена. Швейцарецът показа триковите си удари, а Григор коментира в шоуто Tennis United, че видеото го е върнало в неговите детски години. “Спомням си всяка сутрешна тренировка с баща ми като дете. Ходехме в една зала и вътре беше страшно студено, когато навън валеше сняг. Залепяхме изолирбанд на дървения под и дори играехме с ръкавици, защото беше много студено. В залата нямаше никакво отопление“, разказа Григор. Making sure I still remember how to hit trick shots #TennisAtHome pic.twitter.com/DKDKQTaluY — Roger Federer (@rogerfederer) March 30, 2020 “Това е много добър пример за упоритост. Видеото страхотно от всяка гледна точка. В същото време е и много вдъхновяващо. Когато искаш нещо, няма граници. Няма нещо, което да те спре“, каза още Григор.



Той коментира и триковите удари на Роджър и призна, че се забавлява: “Знаете как е, трябва да се тренират тези удари.“



Друго видео за тенис в домашни условия, което Димитров коментира, бе това с Фабио Фонини и съпругата му Флавия Пенета.

Tennis with Fabio & @flavia_pennetta is brilliant to watch



: @fabiofogna | #tennisathome pic.twitter.com/VKvHgraiM7 — ATP Tour (@atptour) April 5, 2020



