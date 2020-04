НБА Ръководството на Юта решило бъдещето на Гобер и Мичъл 22 април 2020 | 09:39 - Обновена Прочетена 242 0



"Ако направите списък с най-недосегаемите играчи в лигата, Мичъл ще бъде в него. Той е динамичен играч, харесван е от феновете и баскетболистите. Има страхотна роля в общността. Най-важното е, че Юта има контрол над договора му за години напред. Що се отнася до Гобер, "джазмените" изградиха своята идентичност около защитата, базирана на таланта в отбора. Той е един от най-добрите 15 играчи в лигата. Уникален е. Неразумно е да се спекулира с кого може да се сдобие отбора, ако някой от двамата бъде разменен, защото няма такива планове", споделя Тони Джоунс от The Athletic



En el último mailbag de los Jazz en The Athletic reciben preguntas sobre los supuestos problemas entre Mitchell y Gobert. Tony Jones indica que Donovan firmará la renovación por el máximo en los próximos meses. "A Mitchell le encanta Utah" pic.twitter.com/pySlseZROu — Losilla (@Losilla_) March 25, 2020 Гобер записва средно по 15.1 точки, 13.7 борби и 2.0 блокирани изстрели на мач, а Мичъл води отбора с по 24.2 точки, 4.4 борби и 4.2 асистенции за сезона. Ръководството на Юта Джаз не смята да се разделя нито с Донован Мичъл, нито с Руди Гобер, информират от The Athletic. Двамата развалиха взаимоотношенията си след положителните проби за коронавирус, които дадоха преди около месец и половина. Това все пак няма да попречи на Юта да ги задържи в тима, тъй като са двама от най-добрите им играчи.

