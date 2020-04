Лека атлетика Ивет Лалова за карантината, олимпиадата и менюто за Великден 21 април 2020 | 23:04 - Обновена Прочетена 176 0



копирано





View this post on Instagram Training and music, my daily dose of happiness #HuaweiP40Pro #WeSpeakPictures #FreeBuds3 @huaweimobilebg #HuaweiBulgaria A post shared by Ivet Lalova-Collio (@ivet_lalova) on Apr 21, 2020 at 5:31am PDT

За спорта и мързела

За нещата, които правя в живота, би трябвало да не съществува нещо, което да ме спре да спортувам. Ако има нещо такова, няма да мога да стигна до Олимпиада. Разбира се, че се случва да ме мързи, това е човешко, така че ми се случвало много пъти, дори дни наред. Тогава влиза дисциплината, тъй като не можем да правим нещата, когато искаме само, а трябва и когато не ни е моментът. Боли ни, лошо ни е. В спорта всички ще се съгласят, че не трябва да се спираме пред нищо.

Менюто за Великден

Моята манджа на Великден бе съобразена отново с дисциплината и режимът ми на хранене. С това, че се опитвам да тренирам и да поддържам максимално една добра форма, дори далеч от нормалните натоварвания. Менюто за Великден бе семпло и опростено. Изпращат ни храна, така че не съм се потила много да готвя, но направих яйца. Бях се заканила да направя козунак без захар. Не ям захар, тъй като не обичам и искам да намаля до минимум, така че хапнах много малко обикновен козунак. Със съпруга ми празнувахме и двата Великдена. В София съм четири месеца и повечето време съм си тук. Не бих казала, че беше празнуване, защото за мен тези празници са прекрасен повод за семейството, с приятели, близки, но тази година, според факторите, че не може да се събираме хора на много място, беше по-различно.

За Симоне и ситуацията в Италия

През цялото време Симоне беше с мен. Хващам го, че разбира все повече български, но понякога не го показва. Става опасен. Неговите близки в Италия са добре, но при тях е много по-тежко. Особено в Ломбардия, близо до Милано, където живеят те. Мисля, че са изморени и се надяват тази промяна, която се задава, да дойде все по-бързо. В такъв момент, в какъвто сме сега, на първо място ние сме хора, и когато има наложени извънредни правила за всички – те са за всички. Нека изчакаме още малко.

Covid-19 и атлетиката

Следя изкъсо ситуацията в леката атлетика и знам, че само в три страни се тренира почти нормално, като едната е Австрия от началото на тази седмица. Планът засега да се промени леко нещо е началото на май. За професионалистите тази почивка, прекъсване, е пагубно и ще има тежки последствия. Говорих с мои колеги, които са контузени вече, така че се надявам до 3 седмици положението да се промени и да почнем да водим нормална подготовка.

За прословутата си коремна преса

В доста големи периоди от моята подготовка не правя коремни преси. Те се поддържат от спринта и начинът на бягане.

С какво запълва времето си

Сега, през последните седмици, всичко става чрез видео. В един момент осъзнах, че вкъщи е много тъмно, тъй като видях, че при мен е много голям мрак. Потърсих осветление, но не е професионално. Надявам се да намирам все по-често мотивация да правя странични неща и да се чувствам вдъхновена да се развивам още. Някой път, за да развиваш неща в себе си, не е само до желание. Обичам да пиша и сега го правя, тъй като имам мисли, които искам да споделя. Преди години опитах да направя стихосбирка, но е трудно. Аз не съм инфлуенсър, не я харесвам тази дума. Предпочитам да променя живота на някой, да помогна с нещо, неговият път към кариера да е по-лек.

За Токио 2021

Никой не знае какво ще стане след месец-два. Сега само се гадае, но не знам дали ще има скоро рекорди. Важно е да се върнем към тренировки, тъй като е неизбежно. Изглежда, че има време до Олимпиадата, но не е така. Трябва постепенно да се възстановим от тази невероятно дълбока криза, която преживяваме. Не мога да не мисля за Токио. Когато обявиха, че променят датата, моето решение беше - добре, продължаваме, защото много малко хора спират година преди игрите без причина. Аз съм един от малкото атлети, които има не една, а две квоти. Спринтьорката ни Ивет Лалова се включи в "Шоуто на Николаос Цитиридис" от дома си и сподели със зрителите как прекарва времето си в условия на пандемия от коронавирус. Атлетката страда заради забраните за спорт на открито, но се надява принудителната пауза да не се отрази много негативно. Ивет е категорична, че правилата трябва да се спазват от всички, за да отмине по-бързо заплахата. Водещият се опита да я провокира с въпрос дали пие бира, но Лалова го остави без отговор.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 176

1