Футболистите на Шефилд Юнайтед приеха да намалят заплатите си

"Целият отбор прие съкращаване на заплатите и допълнителните възнаграждения до края на 2020-а година", съобщиха "остриетата" на клубния уебсайт.



"Доволен съм, че се разбрахме с футболистите от първия отбор, мениджъра и неговия щаб. Те се съгласиха да помогнат на клуба. Намираме се в сложна ситуация, но някой трябва да се грижи и за Юнайтед. Футболистите решиха да повторят жеста на Крис и треньорите, с което показаха загриженост за Шефилд Юнайтед", каза Бетис.

Club Statement



Proving that the Blades are totally united, the players have mirrored the senior management by agreeing to partial pay and relevant bonus deferrals during the current Covid-19 pandemic.