Тенисът в Португалия лек-полек се връща към живота

В Португалия планират леко разхлабване на мерките за социална дистанция и местната тенис федерация вече е разрешила на 33 играчи да тренират, съобщава в Twitter журналистът Жозе Моргадо. Той уточнява, че в това число влизат най-добрите португалски тенисисти при мъжете и жените, както и тези при юношите и девойките до 18 години.

Tennis Fed has a plan to restart activity.



- 33 players are already allowed to practice, including our best ATP, WTA and U18 players.



- Reopening clubs and individual classes: May



- Group classes: may/June



- National tournaments: June



- International tournaments: July