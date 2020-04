ММА UFC иска Хабиб да се бие в Абу Даби през септември 21 април 2020 | 13:00 Прочетена 194 0



трябваше да се бие с Тони Фъргюсън миналия уикенд, но коронавируса го накара да се оттегли. "The Eagle" за 3-и път се оттегли от битка с Тони Фъргюсън, която пропадна цели 5 пъти. От UFC продължиха напред без него и сега гласят Фъргюсън да се бие срещу Джъстин Гейджи за временна титла в категорията. Победителя от срещата ще се бие с Нурмагомедов, за да обединят титлите през август или септември.

View this post on Instagram A post shared by Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) on Apr 12, 2020 at 7:44am PDT

Това означава, че Хабиб ще е аут в следващите месеци и ще е минало 1 година от последната му битка. Нурмагомедов за последно защити титлата си с победа над Дъстин Поире през септември миналата година в Абу Даби. Сега Али Абделазиз вярва, че от UFC ще искат Хабиб отново да оглави събитието в емирствата, където има много фенове. Ето какво сподели неговия мениджър в интеврю:



"Мисля, че той може да се завърне през август. Хабиб ми каза, че UFC планират събитие в Сан Франциско през август. Мисля, че беше на 1-ви август. Той може да се бие там, няма проблем. Както знаем обаче винаги ще има карта през септември в Абу Даби. Сигурен съм, че от UFC искат той да се бие в Абу Даби", каза Абделазиз.



