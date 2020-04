НБА Денис Родман: Когато Майкъл Джордан си тръгна, Скоти Пипън беше най-добрият играч в света 21 април 2020 | 11:51 Прочетена 330 0



Скандалджията Денис Родман, заяви, че когато Майкъл Джордан си е тръгнал от Чикао Булс през 1993 година, Скоти Пипън е бил най-добрият играч в света. Родман, бивш съотборник на Джордан и Пипън в състава на "Биковете" и 5-кратен шампион на НБА (два пъти с Детройт Пистънс и три пъти с Чикаго), бе известен с уменията си в играта в защита и в борбата за отскочила топка. "When Michael Jordan left in '93 ... Scottie Pippen was the best player in the world."



—Dennis Rodman pic.twitter.com/AppK0XjHTt — First Take (@FirstTake) April 20, 2020 "Когато Майкъл Джордан си тръгна, през 1993, 1994 и 1995 Скоти Пипън беше най-добрият играч в света. В този период той беше лидер на тима във всяка една статистическа категория... когато Майкъл напусна, Скоти взе нещата в свои ръце и беше най-добрият играч в света, но хората не знаят това", сподели в предаването First Take 58-годишният Родман. "Когато Майкъл Джордан си тръгна, през 1993, 1994 и 1995 Скоти Пипън беше най-добрият играч в света. В този период той беше лидер на тима във всяка една статистическа категория... когато Майкъл напусна, Скоти взе нещата в свои ръце и беше най-добрият играч в света, но хората не знаят това", сподели в предаването First Take 58-годишният Родман.

