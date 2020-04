Шампион на НБА: ЛеБрон е най-универсалният играч в историята, но...

Ексцентричният бивш играч от НБА Стивън Джексън изрази мнението си по темата за това кой е най-великият баскетболист за всички времена. "Много малко спортисти могат да кажат, че са били непобедими в мач за титла. Флойд (Мейуедър), (Майкъл) Джордан, кой друг... Роки Марчиано. Така че да си непобедим означава нещо. не всеки може да каже това. 99% от хората, които практикуват спорт, не могат да го кажат. 6-0, човече (за успеваемостта на Майкъл Джордан на финалите на НБА - б.р.), после Коби (Брайънт) и после Брон (ЛеБрон Джеймс). Брон е най-универсалният играч, когото някога сме виждали. Но той не е надминал Коби и Джордан, лично мнение", сподели 42-годишният Джексън, който има шампионски пръстен в НБА със Сан Антонио Спърс през 2003.

“Bron is the best all-around player we’ve ever seen, but he hasn’t passed Kobe or Jordan.”



- Stephen Jackson pic.twitter.com/SwbhnLaeBe