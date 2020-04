Креспо: Анчелоти даде на Берлускони това, което искаше

Бившият нападател на Милан Ернан Креспо смята, че тогавашният му наставник Карло Анчелоти е налагал елегантен футбол начело на отбора по желание на Силвио Берлускони, който беше президент на "росонерите" по това време.

"Треньорът и клубът бяха в пълна хармония. Карлето накара тимът да играе така, както президентът искаше. Красивото и елегантно докосване беше това, което Берлускони желаеше и така той създаде ролята на Андреа Пирло пред защитната линия. Те искаха халфове и проектираха "коледното дръвче" (схемата 4-3-2-1 - б.р.)", заяви Креспо пред "Гадзета дело спорт".

