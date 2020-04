Вековен клуб обяви, че фалитът е близо

Белгийският втородивизионен отбор Локерен ще прекрати близо 100-годишното си съществуване, след като президентът на клуба Луис Де Врайс призна, че тимът ще фалира. Де Врайс се опитваше отчаяно да намери нови инвеститори в последните месеци, за да покрие натрупаните дългове в размер на около 5 милиона евро, но не успя да го стори навреме.

“За мое огромно съжаление, трябва да ви информирам, че въпреки всичките ни опити не успяхме да привлечем нови спонсори навреме, за да успеем да обжалваме отнемането на лиценза ни преди крайния срок, което щеше да ни позволи да продължим дейността си”, обърна се Де Врайс към феновете на тима.

Gezocht: een mirakel of een dikke zak geld voor @KSCLokeren! De club zit in diepe crisis, de supporters zijn woedend en aangeslagen. Gelukkig is er aanvoerder Killian Overmeire. #LindeVolgt de grootste clubspeler van ons land naar zijn geliefde grasmat: https://t.co/dyZbldMOAi