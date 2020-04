Провалил се в Барса: Там тренират само по 40-50 минути

Крилото на Зенит Малком говори за неуспешния си период в Барселона, където се задържа само един сезон с изиграни около 1000 минути във всички турнири.



"Сега в Зенит правим двойни сесии. Истината е, че тук тренираме много повече. Затова се контузих. В Барса тренировките продължаваха само по 40-50 минути. Смятам, че заслужавах повече игрово време, но ние, футболистите, винаги искаме да сме на терена. Заради представянето ми вярвам, че заслужавах повече минути. Това обаче е вродено във всеки един играч - искаме да участваме в максимална степен. Съблекалнята не разполага с голяма власт, а Меси не се държеше като преидент. Той ни говореше като наш капитан, задаваше ни въпроси. Сред най-лошите неща на карантината е, че не мога да гледам как Меси играе. Мисля, че той ще го прави до 40-годишна възраст", коментира Малком пред Cadena SER.

